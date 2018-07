A equipa do concelho de Aveiro terminou a competição no primeiro lugar, com 9 pontos, os mesmos do Macieirense, mas ganha no confronto direto entre ambas, pois venceu a equipa de Macieira de Sarnes por 5-2.



Na última ronda do AFA Beach Soccer Cup, disputado na Praia da Vagueira, em Vagos, assistiu-se a um jogo emocionante (ler artigo).