´Brind’Arte´ assinala 15 anos do Museu do Vinho 01 jul 2018, 21:31 Obras de artistas bairradinos sobre a temática vitivinícola e a identidade territorial da região demarcada vão ficar expostas em Anadia.



A exposição a inaugurar dia 7 de julho serve para assinalar o arranque das comemorações do 15º aniversário do principal espaço museológico municipal, a acontecer em setembro.



A mostra coletiva ´Brind’Arte´ está a cargo da Associação dos Artistas Plásticos da Bairrada (AAPB). 58 autores representados com trabalhos caracterizados pela sua "diversidade de estéticas e de técnicas".



Em simultâneo, decorrem exposições com trabalhos individuais de Dina Lopes, DoAmaral e Pedro d’Oliveira



A AAPB foi fundada em 1994 na sequência do encontro de artistas bairradinos na exposição "A Bairrada vista pelos seus pintores… promovida pelo município local em 1993.



O presidente, Mário Fernando Moreira, destaca "a quantidade e qualidade das obras patentes, que recorrem a técnicas e materiais plurais, variando da azulejaria, ilustração, bambu, papel cartonado e óleo ou acrílico sobre tela, aos trabalhos escultóricos, numa multiplicidade cromática criativa".



Dina Lopes, natural de Anadia, apresenta a exposição "Bairrada: Essência e História", onde reúne nove obras, a maior parte das quais provenientes de coleções onde a artista se encontra representada. Com um currículo de duas décadas, presente no país e no estrangeiro, recorre a uma técnica muito própria que "nos leva a viajar no Tempo e no Espaço através da sobreposição de imagens e transparências", refere uma nota de imprensa do Museu do Vinho.



"25 Anos nas Tintas", a exposição de DoAmaral, assinala a atividade do pintor nascido em Angola e formado no Brasil que vive em Portugal onde expôs pela primeira vez em 1993, justamente em Anadia.



Fundador da AAPB, está representado em numerosas coleções portuguesas e estrangeiras com "uma vasta obra que assenta sobretudo em quatro linhas fundamentais: o realismo, o cubismo, o surrealismo e o figurativismo, onde o domínio das cores vibrantes é preponderante".



Por fim, Pedro d’Oliveira leva ao Museu de Anadia a mostra "Água, Pão, Vinho, Alegria". Representação em diversas coleções, a obra deste pintor, segundo Ana Maria Soares, permite "viajar, de fora para dentro de cada um de nós, num confronto paradoxal entre a surpresa do olhar e do ver, para além do visível, a emoção e o(s) significado(s) oculto(s) que se esconde(m) em cada detalhe de cada imagem, sendo o observador desde logo invadido por uma onda de cor".



As quatro mostras podem ser visitadas de terça a sexta feira, das 10:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00, e nos fins de semana e feriados, das 11:00 às 19:0 até 27 de setembro, data em que se assinala o 15º aniversário do Museu do Vinho Bairrada.

