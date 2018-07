Homem atirou-se a poço rural para salvar sexagenária em Oliveira do Bairro 01 jul 2018, 19:55 Uma sexagenária foi resgatada com vida de um poço rural, em Póvoa do Forno, concelho de Oliveira do Bairro, esta tarde.



O salvamento aconteceu graças a um homem a rondar os 35 anos que atirou-se para o fundo, informou fonte dos bombeiros locais.



A senhora seria retirada com apoio dos soldados da paz e transportada às urgências hospitalares de Aveiro em estado de hipotermia, mas sem correr perigo de vida.



Já o homem recusou assistência médica.



As circunstâncias deste incidente estavam por apurar em concreto.



A GNR tomou conta da ocorrência.



O alerta foi dado pelas 17:53.

