Ílhavo: Campo do SC Vista Alegre recebe bancada 01 jul 2018, 16:07 A primeira fase da instalação da bancada do campo do SC Vista Alegre está praticamente concluída, informa a Câmara de Ílhavo.



O investimento, que está previsto no plano de atividades, encontra-se praticamente concluído no que diz respeito à primeira fase.



A bancada melhora as capacidades do campo de futebol com relva sintética do Sporting Clube Vista Alegre, à qual se seguirá a sua cobertura, orçada em de 31.788 euros.



"Esta obra permitirá aos adeptos e simpatizantes do clube, representativo de uma comunidade centenária e histórica do Município de Ílhavo, usufruírem de melhores condições para poderem vibrar com as vitórias e sucesso do SC Vista Alegre", refere a edilidade. A equipa compete no principal escalão do futebol aveirense.

