Ossadas de uma pessoa foram encontradas esta noite, num pinhal no lugar da Quinta da Bela Vista, na freguesia de Esgueira, Aveiro.



As autoridades policiais foram avisadas por populares que terão dado com os restos do cadáver.



A PSP acabou por chamar o piquete da Polícia Judiciária ao local para assumir as investigações do caso.



O pedido de meios de remoção dos restos mortais chegou aos Bombeiros Novos pelas 23:19, que fizeram o transporte para a morgue do Gabinete Médico Legal de Aveiro

Não existia qualquer identificação.