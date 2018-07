A deputada municipal do Bloco de Esquerda, Liliana Resende, na sessão da Assembleia Municipal do dia 27, realizada em Válega, votou contra a proposta de Apoio Financeiro às Juntas de Freguesia, não por discordar da intenção do executivo em distribuir fundos para investimento a estes órgãos autárquicos extra protocolo de delegação de competências, mas, por tal proposta camarária estar “em total desrespeito por metade da população do concelho de Ovar”.

Uma “atitude arbitrária por parte do executivo municipal”, na opinião do BE, que “apesar de afirmar reconhecer as oito freguesias, acaba na prática e em termos de financiamento por não as reconhecer”, o que se traduz numa distribuição discriminatória dos Fundos, como são exemplo a atribuição de 50 mil euros a cada uma das quatro freguesias que mantiveram a sua autonomia administrativa, enquanto a União de Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã, o reforço se limitou a 75 mil euros para mais de metade de área e população do concelho, com quatro freguesias agrupadas por imposição do então governo PSD/CDS e pela continuada indecisão do PS e PSD na reposição dos anteriores limites das freguesias com toda a sua história e património ambiental, humano, cultural e económico.

Para o BE que não deixou de se congratular por “este incentivo às Juntas de Freguesia”, nomeadamente o aumento da verba à União de Freguesias de Ovar relativamente aos fundos distribuídos em 2016. O montante desse aumento agora aprovado, no valor de 25 mil euros, nem trata todas as autarquias e as promessas de respeito pela vontade das populações na sua autonomia administrativa, pela mesma bitola, nem “tem em consideração critérios relevantes em termos de necessidades de investimento”.

Parece, afirmou a deputada do BE, “mais uma operação de cosmética” e, um “fator de desarmonização”, em que a Câmara Municipal de Ovar “decide que faz sentido distribuir a verba para investimento considerando apenas 5 freguesias, sem qualquer atenção a critérios sociodemográficos e dando um pequeno bónus de 50% a uma autarquia que representa mais de metade da área e da população do concelho. Se o peso dos diferentes critérios do referido protocolo já faziam duvidar se estávamos perante um caso de «discriminação positiva das freguesias mais pequenas» ou de «discriminação negativa das freguesias maiores», neste capítulo de verbas para investimento, fica claro que a linha foi ultrapassada”.

Relativamente a esta política do executivo camarário, o BE considera tratar-se de “discriminação negativa das freguesias pertencentes à União e falamos claramente de demagogia ou pelo menos de total ausência de ligação entre discurso e prática”, lembrando o discurso do executivo que fala do concelho de Ovar com 8 freguesias, mas depois na prática e para efeitos de distribuição de verbas, só reconhece cinco freguesias.

BE/Ovar