A falta de vento que se fez sentir a meio da tarde afetou a tradicional ´Grande Regata de Moliceiros´, entre a Torreira e a cidade de Aveiro, que foi realizada este sábado à tarde.

Algumas das 12 embarcações ex libris da Ria que alinharam à partida (duas das quais réplicas), tiveram de recorrer à ajuda do motor para fazer o percurso, não contando, por isso, para efeitos de resultado na competição (fotos de chegada de João Campos).



Como tem sido habitual, os moliceiros concorrentes (este ano com uma estreia), e que na esmagadora maioria são propriedade de murtoseiros, ficaram atracados em exposição no cais da Fonte Nova, em Aveiro, onde na manhã deste domingo terá lugar o concurso de painéis e pinturas de decoração, antes do regresso.



Em agosto e setembro decorrerão mais duas regatas de moliceiros, a do Festival do Emigrante e nos festejos do São Paio, ambas na Murtosa.

Crédito de foto principal (João Relvas).