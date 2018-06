Mobilizar esforços e organizar caminhos contra este flagelo que é a destruição do Rossio 30 jun 2018, 14:55 Este vai ser seguramente um processo longo e precisamos da ajuda de todos.



O nosso movimento vai começar a mobilizar esforços e a organizar caminhos de forma a que todos juntos consigamos lutar contra este flagelo que é a destruição do Rossio com um construção de um parque de estacionamento desnecessário, sem apoio dos cidadãos e moradores da beira-mar e de consequências incertas...



O executivo camarário ainda não se questionou sobre pontos essenciais, como por exemplo:

1 - poluição inerente ao fluxo automóvel de um parque de estacionamento com 300 lugares.

2 - impacto temporal de uma obra deste envergadura no comércio local.

3 - impacto a curto-prazo no desemprego.

4 - afunilamento do trânsito no Rossio que não tem por onde escoar (que já é hoje em dia um grande problema).

5 - impacto no caso de serem encontrados vestígios arqueológicos (atraso na conclusão da obra).

6 - impacto nas derrapagens temporais da conclusão da obra (a ponte de São João tinha como tempo de obra de 4 meses e demorou o dobro, 8 meses...).

7 - impacto das derrapagens orçamentais.

8 - ...



Muito em breve vamos ter novidades, por agora gostaríamos de ter a contribuição de todos no levantamento e identificação de problemáticas inerentes à construção de um parque de estacionamento no Rossio. Deixem as vossas opiniões nos comentários... ;)



