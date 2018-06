O presidente da Câmara de Aveiro destacou hoje o investimento na freguesia de Cacia, colocando-a na liderança destacada no concelho, por força de vários projetos relevantes.



"É uma dose muito grande, ainda na fase de grande trabalho, que não se vê, mas fundamental", referiu, dando como exemplos as ações de qualificação urbana e industrial, o novo eixo viário da antiga 109 na envolvente da Navigator, a futura rotunda da Lusovouga, as melhorias do parque escolar, como acontecerá com a ampliação do escola da Quintã do Loureiro (pré e primeiro ciclo) ou a via ecológica ciclável até Vilarinho, a inaugurar este domingo, "dando visibilidade a uma zona muito pouco conhecida".



Ribau Esteves, que falava, esta manhã, na sessão solene do 29º aniversário da elevação de Cacia a Vila, adiantou ainda que a Câmara aguarda visto do Tribunal de Contas para a empreitada da nova ponte no Rio Novo do Príncipe e trabalha no projeto de defesa primário do Baixo Vouga, orçado em 30 milhões de euros.



Já Nelson Santos, presidente da Junta, renovou a esperança de, juntamente com a Câmara, "elevar a freguesia", a maior e mais industrial do concelho, também com grande peso agrícola, "para novos patamares de qualidade" e, assim, "continuar a crescer", também em termos populacionais, "a cativar mais famílias e a manter os jovens", impondo-se, por isso, novos equipamentos públicos e urbanizações, bem como espaços de lazer e ambiência pública, "no fundo a projetar ainda mais Cacia, onde todos queiram e gostem de ver viver cá".



O autarca, que prestou um elogio ao movimento associativo, manifestou ainda "a vontade de ver Cacia" ainda "como terra de turistas, explorando as belezas naturais e o bem receber das pessoas.



A Junta assinalou a data com o tributo público a cidadãos locais, entregando a medalha de ouro da Freguesia duas personalidades locais: Casimiro Calafate (antigo presidente de Junta de Cacia) e Domingos Inácio Gaspar (Grupo Folclórico de Cacia).