O reitor da Universidade de Aveiro (UA) considerou que a Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUav) desempenha um papel "essencial à vida académica".



Um reconhecimento prestado durante a Gala dos 40 anos da criação da estrutura associativa estudantil, que decorreu esta sexta-feira à noite.



Paulo Jorge Ferreira sublinhou a importância da associação académica em actividades que permitem ao aluno "viver a cidade e viver a vida em certa medida", mas também "a preparar alunos, na vivência curricular e extracurricular, a criar contactos e amizades, a preparar para a vida".



"Que os próximos 40 anos sejam ainda melhores", concluiu o reitor.



Antes, valendo-se do seu próprio conhecimento, enquanto antigo aluno da UA, partilhou memórias e aspetos já históricos relativos aos primórdios da associação.



Já Xavier Oliveira, presidente da AAUAv, partiu do mote "40 anos de gerações" para dar conta de uma experiência académica vivida em "ambiente plural, livre, democrático e inclusivo".



"Na nossa academia só existe uma missão: fazer o melhor para os estudantes da UA", sublinhou.



Um percurso associativo que "foi evoluindo e diversificando-se", com ações que se estenderam a inúmeras áreas.



A AAUAv, lembrou Xavier Oliveira, é atualmente "o maior projeto de voluntariado da cidade", intervindo na cultura, no desporto, no ensino superior, comunicação e emprego, "com o intuito de contribuir para a alteração das políticas do nosso país, para que os principais desafios da sociedade portuguesa posssam ser solucionados pelas novas gerações e também uma instituição à imagem dos seus estudantes".



A direção da associação académica, aproveitou o aniversário para prestar homenagem ao primeiro reitor da universidade, Vitor Gil, que faleceu em maio passado.



Os núcleos académicos e alunos que se destacaram no último ano também mereceram um tributo especial.



O 40º aniversário da AAUAv tem um programa comemorativo com debates que irão trazer a Aveiro pensadores da sociedade portuguesa, a apresentação de um documentário histórico, uma peça a cargo do GrETUA.



Está em preparação ainda um estudo socioeconómico do impacto dos estudantes na cidade de Aveiro, o lançamento de uma aplicação mobile para facilitar o acesso às várias plataformas online da academia, a instalação de um mural no Solar Académico a oferecer à cidade e a apresentação do hino da academia aveirense.