Aveiro lança campanha “Animais de Companhia” e assina protocolo com Veterinários 29 jun 2018, 18:55 A Câmara de Aveiro vai assinar um protocolo de colaboração com a Ordem dos Médicos Veterinários no âmbito da campanha “Animais de Companhia” a arrancar segunda-feira, dia 2 de julho, pelas 14:30, na antiga capitania.



Uma "operação que se quer que seja congregadora e equilibrada, o trabalho estruturação e a operacionalização da Campanha conta com um programa de comunicação devidamente cuidado, para que a informação e a sensibilização para o bem-estar dos Animais de Companhia possa chegar a todos os munícipes".



Além da assinatura do protocolo de colaboração com a Ordem dos Veterinários, para colocar em andamento o Programa Nacional de Apoio à Saúde Veterinária para Animais de Companhia em Risco (PNASVACR), serão dadas informações sobre os três centros de atendimento médico veterinário sedeados no município, "o que vai permitir a atribuição de cheques veterinários para os animais errantes capturados e para animais de famílias carenciadas (devidamente identificadas pelo município)".



Em data a anunciar, será celebrado outro protocolo com Direção Geral de Alimentação e Veterinária, para o controlo sanitário devido, nos matadouros da área de Aveiro, envolvendo dois médicos-veterinários designados para o efeito, que também vão trabalhar na gestão dos animais de companhia.



A Câmara adianta que irá colocar a funcionar a partir do dia 3 de julho uma linha de atendimento telefónico dedicada ao tema e, brevemente, também um veículo automóvel específico para a recolha de animais abandonados.



Será colocada em marcha, igualmente, uma campanha com ações de sensibilização em cinco eixos: “não ao abandono”, “adote um animal”, “vacinação, legalização e identificação eletrónica”, “esterilização de animais abandonados” e “não fique indiferente”. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)