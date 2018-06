UA: Plataforma online auxilia crianças com autismo 29 jun 2018, 13:40 Chama-se LEMA e é o primeiro site português nascido para ajudar na Matemática as crianças com perturbação do espectro do autismo (PEA). Criado por Isabel Santos durante o Doutoramento em Multimédia em Educação na Universidade de Aveiro (UA), o LEMA, para além do desenvolvimento do raciocínio matemático destas crianças, quer ainda auxiliá-las nas áreas da linguagem, da leitura, do planeamento ou da gestão de emoções (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

