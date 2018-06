PCP solidário com protesto laboral de empregadas da limpeza do hospital de Aveiro 29 jun 2018, 12:40 Uma delegação do PCP juntou-se esta manhã ao protesto das trabalhadoras da Ferlimpa, que estiveram em greve concentradas à porta do Hospital Infante D. Pedro, em Aveiro, onde asseguram o serviço de limpeza.



"Ficou bem patente nesta concentração que não faltam razões para a indignação das trabalhadoras. Dos salários pagos fora de tempo, ao incumprimento do contrato colectivo, passando pelos episódios de repressão e assédio, sem esquecer o exercício de funções que não são de limpeza (como jardinagem!) e a insalubridade para trabalhadores e utentes do Hospital que significa a circulação por jardins exteriores e áreas reservadas a doentes de risco sem qualquer alteração de uniforme, tudo acontece no quotidiano destas trabalhadoras", refere um comunicado dos comunistas.



No entender do PCP, trata-se de uma "situação duplamente grave": por um lado ocorre ao "arrepio das leis", agravando "a situação de exploração destas trabalhadoras já tão fustigadas por um trabalho duro por um salário tão baixo" e, por outro, dá-se no "interior de uma instituição pública e, ainda por cima, com as especificidades de um hospital".



Em solidariedade com as trabalhadoras em luta, "o PCP exige uma intervenção pronta das autoridades competentes na matéria e, em particular, do Conselho de Administração" do hospital "com vista à defesa da reposição da legalidade dentro das suas portas".

