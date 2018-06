Ílhavo: PS reclama WC público no Largo da Bruxa 29 jun 2018, 12:33 A bancada do PS na Assembleia de Freguesia da Gafanha da Encarnação, liderada por Sérgio Magueta, viu aprovada na última reunião de assembleia uma moção, com a abstenção por parte da maioria PSD, que visa a edificação de um WC público no Largo da Bruxa, informa um comunicado da concelhia socialista.



Segundo o PS, "a moção aprovada visa a edificação de um WC público no Caminho do Praião, especificamente na antiga ´Zona da Mota´, mais conhecido atualmente por ´Largo da Bruxa´. A recente intervenção da Câmara Municipal não teve em conta tão elementar infraestrutura em frente ribeirinha da Gafanha da Encarnação, que é dos lugares mais bonitos e emblemáticos da freguesia e do Concelho de Ílhavo."



A estrutura socialista considera que "manter aquela zona limpa, organizada e com estruturas básicas, para quem dela usufrui e, servir quem nos visita, deve ser uma preocupação permanente."

