A maioria PSD-CDS ´chumbou´ na Assembleia Municipal (AM) uma proposta de recomendação do PS para a Câmara proceder à "suspensão imediata" da ideia base de requalificação do Rossio.

Os socialistas pretendiam "promover o aumento da discussão" e assegurar uma proposta "sólida e consensual", que deveria submeter ao orgão deliberativo em prazo conveniente.

Ao intervir na parte final da sessão realizada esta quinta-feira, Pedro Pires da Rosa, deputado socialista, sustentou que os esclarecimentos prestados pelo presidente da autarquia, sobretudo em reação às críticas da oposição ouvidas no ponto destinado a apresentação da proposta vencedora e recolha de contributos, "destruiu tudo que é ideia base", apresentando outras "que não estão lá".

Ribau Esteves pediu "direito de resposta" para acusar o vogal ´rosa´ de "tentar sair de bem e fazer um número". Negou querer "destruir a ideia base", afirmação que considerou "grave e mentirosa", reduzindo-a "a politiquice e que até desonra" os vereadores do PS, que disse terem votado a favor no executivo.

"A ideia base é isso mesmo, é boa, o que nos dividiu no debate que aqui aconteceu em sete questões a ponderar é o estacionamento subterrâneo. Fiz o enriquecimento que deve ser feito na fase em que estamos, de estudo prévio", afirmou o edil, que prescindiu de imagens da proposta vencedora numa sessão da AM que teve, mais uma vez, muita assistência no público, após algumas intervenções ouvidas no período antes da ordem do dia, na semana passada.

Ribau Esteves voltou a insistir que ainda vai ser necessário garantir as condições técnicas e financeiras que viabilizem a infraestrutura mais polémica. Depois de reafirmar a necessidade de incluir mais área verde, admitiu que tal possa suceder com a redução do tamanho do espaço na praça para eventos (ver discurso direto, abaixo).

As bancadas do PAN, do BE, PCP e do PS reafirmaram as reticências à proposta em cima da mesa, questionando opções divulgadas para a praça jardim. Já a cave de estacionamento é afastada liminarmente pela oposição, com excepção do eleito socialista Raul Martins, numa posição pessoal, embora sem poupar críticas à ideia base selecionada, "que nasceu mal e não tem ponta por onde se lhe pegue".

Bancada do PSD declara apoio, oposição lança apelos, reptos e desafios para amadurecimento das ideias base



Rui Alvarenga, eleito do PAN, lamentou que o concurso de ideias não tivesse sido precedido do debate agora em curso, pedindo à Câmara para travar "o redesenho radical" do Rossio, que o deixará "árido e estéril". Uma obra "irreversível" com estacionamento que "não é prioritário para os moradores" e uma praça desprovida de "motivos identitários", aconselhando, por isso, a maioria a "ponderar e amadurecer sem precipitação, o que seria um ato de amor a Aveiro".



Do lado do PCP, Filipe Guerra, vê na cave "uma ideia perigosa", do ponto de vista do solo e dos prejuízos durante a construção para a envolvente (restauração e comércio, por exemplo), antecipando uma praça "que nem para passear se percebe qual a ideia", considerando que bastam algumas ideias "positivas e substancialmente mais baratas" para melhorar o Rossio, "auscultando a população".



Rita Batista, do BE, avisou para os riscos de fazer passar um projeto financiado por dinheiros públicos "que falha todas as premissas" do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro (PEDUCA). "Deveria ter parado, ouvido e reposicionado", disse, dirigindo-se ao presidente da Câmara, encontrando nas opções da praça e estacionamento em cave benefícios para operadores turísticos, organizadores eventos e futuro concessionário.



O CDS, através de Inês Abreu, lembrou que o estudo está numa fase "muito embrionária" e pode ter contributos. "Não basta reagir contra", afirmou, lembrando a necessidade "urgente" de requalificação, sem descurar o aumento do turismo.



Francisco Picado, do PS, deixou ficar claro qual a posição da concelhia. "Faremos uma firme oposição à solução para a praça. Um desastre e o que nasce torno dificilmente se endireita", assumiu, tendo desafiado as bancadas do PSD e do CDS a tomarem posição. Ao presidente da Câmara pediu para "começar ou recomeçar a ouvir quem quer dar contributos", deixando um aviso: "Não seja teimoso, os ares de Aveiro não se dão com teimosia e não faça deste processo algo de um homem só".



Pelo PSD, apesar das reservas colocadas recentemente pela concelhia, Manuel Prior declarou que a bancada fez chegar à Câmara apoio à reconversão de todo o espaço do Rossio e um parque de estacionamento para retirar carros à superfície, mas também "ideias para melhorar", nomeadamente "mais verde, mais árvores e passeios mais largos" do que previsto. "O único vazio que ali existe é onde esteve o edifício da ex-sede do PS, sem ideias, nem projeto. Não é o exemplo que queremos", afirmou.

Discurso direto



"Poucos deram contributos, ouvimos muito poucos. Vamos com calma, este processo está com uma doença de partidarite.

Temos 6400 m2 de área verde, 70% é perigosa para os seus utilizadores, pela relação com a zona pedonal, põe em causa a segurança de quem brinca na relva. A estimativa é nos 4000 a 4500 m2. Temos 98 árvores, a ideia base é nas 78, o que exige aprofundamento para termos um coberto arbóreo digno, para ajudar na relação com o vento. A área pedonal junto aos edifícios é de 1259 m2, na ideia base é de 2600 m2. Ainda temos de ir mais além, para ter um passeio largo. A área pedonal junto aos canais 2370 m2, entendemos que na zona confiante com o canal central é fundamental a área do calçadão. A ideia base é 2500 m2, temos de ir mais além, com um passeio completamente.

Sobre a área pedonal para eventos, a praça, que não há: do estudo, a ideia base vai para 7000 m2; é nosso entendimento que a área tem condições para ser reduzida. Se a opção for o estacionamento subterrâneo, é possível certas tipologias em cima da placa, o tecto do parque e piso da praça, soluções para ter um espaço por cima verde e arborizado, sem prejudicar uma zona central a libertar para eventos.

Atualmente o Rossio tem mais 8500 m2 de circulação automóvel. É grande demais e tem de ser reduzido. A ideia base aponta para 6.900 m2, achamos que é muito, devemos ir mais além. Tem de se estudar os fluxos. As áreas de estacionamento em zonas centrais que nos ajudam imenso são terrenos privados. Se não houver viabilidade do parque subterrâneo e a opção for à superfície com ´x´ carros, tomaremos a decisão de forma tranquila, sem derrota ou vitória. Mas, da mesma forma, se o trabalho disser que é avisado tomar a decisão é essa decisão que vamos tomar. Não somos anti-carro, vemos aqui muito esse discurso, somos pró-carro. Faz parte da nossa vida, os nossos cidadãos querem andar em viatura privada. É uma opção. Nós queremos equilibrar, induzir, estimular, a circulação ciclável e pedonal, mas não somos anti-carro, somos a favor do carro.Em todos os outros aspetos, há um largo consenso: aumentar a área verde, grande, um parque arbóreo com dimensão, zona pedonal agregada edifícios e aos muros dos canais grandes e confortáveis, uma zona - a área é discutível - disponível para eventos, circulação automóvel o menos possível." - Ribau Esteves, presidente da Câmara.



"Esse destruir a ideia base tem uma conotação política objetiva, o presidente disse claramente... Destruir é uma palavra um bocadinho forte. O presidente disse que precisava de mais árvores, de mais verde, de uma bateria sanitária e do parque infantil e que aquele projeto tem saibro. Talvez me tenha levado pela importância deste projeto para as gentes de Aveiro e quero acreditar que o presidente perceba isso." - Pedro Pires da Rosa (PS).

(em atualização)