Homem apanhado em Vila do Conde com mais de tonelada e meia de amêijoa proveniente da Ria de Aveiro 28 jun 2018, 18:33 A Unidade de Controlo Costeiro, do Destacamento de Matosinhos, apreendeu na madrugada de hoje, 1.650 quilos de amêijoa japonesa proveniente da Ria de Aveiro nas imediações da cidade de Vila do Conde



O condutor, de 40 anos, transportava ainda diversos artigos de material contrafeito.



"As apreensões mencionadas foram desencadeadas por operações de fiscalização com o objetivo de controlar o transporte de bivalves e outras mercadorias", refere um comunicado.



Segundo a GNR, os militares apuraram que os bivalves, que não possuíam o tamanho mínimo de 4 centímetros previsto por lei para a sua captura, tinham sido capturados na Ria de Aveiro e seguiam com destino ao mercado do Norte de Espanha.



O infrator foi identificado, bem como a mercadoria apreendida. A amêijoa como ainda se encontrava viva foi restituída ao seu habitat natural.



No que se refere ao material contrafeito, mais exatamente 341 pares de sapatilhas, estava a ser transportado com o objetivo de ser vendido numa feira local, na região Norte do país.

