Lion of Porches e Xtreme instalam-se no Forum Aveiro 28 jun 2018, 18:22 Segundo uma nota de imprensa da administração daquele centro comercial da cidade, as aberturas decorrem do trabalho para "progressivamente valorizar o Forum Aveiro e fazê-lo com a possibilidade de apostar em marcas nacionais de grande dimensão como a Lion of Porches e de crescente expressão como a Xtreme".



Uma estratégia de renovação do mix comercial do centro "com vista a adaptar e corresponder" a oferta "às necessidades dos clientes".



A Lion of Porches, abriu no piso 0 do shopping, com a sua coleção para a primavera-verão. É uma marca de vestuário portuguesa, inspirada na cultura e no estilo britânico.



Fundada em Portugal em 2001, a Lion of Porches conta com cerca de 40 lojas monomarca, mas encontra-se presente em cerca de 150 lojas multimarca apenas no nosso país.



A Xtreme é igualmente uma insígnia nacional, mas que se dedica ao comércio de calçado, vestuário e acessórios de moda desportiva, disponibilizando marcas como Adidas, Nike, New Balance ou Havaianas. Fundada em 2004, tem como missão fazer chegar a todos os seus clientes as melhores marcas e produtos, oferecendo as mais recentes novidades do mundo do desporto. Com presença online desde 2013 e com lojas físicas em Coimbra, Porto e Vila Nova de Gaia, a Xtreme chegou ao Forum Aveiro com as últimas novidades de sportswear, para conhecer no piso 1.



Fundado em 1998, o Forum Aveiro foi o primeiro centro comercial ao ar livre do país, um conceito inovador em pleno coração da cidade de Aveiro.

