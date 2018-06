Planos camarários para o jardim do Rossio com "espaço especial" no boletim municipal de Aveiro 28 jun 2018, 14:25 A Câmara de Aveiro aproveita a última edição do boletim municipal, hoje divulgada, para destacar intervenções locais, nomeadamente o programa de habitação social, as inaugurações mais recentes (terminal rodoviário e ponte de São João) e o plano para o Rossio.



No editorial, o presidente da edilidade, dá conta, ainda, que ao nível dos "projetos em desenvolvimento", é atualizado o ponto de situação "dos que têm maior dimensão".



O boletim reserva também um "espaço especial" para a apresentação da "ideia base" escolhida pela Câmara para desenvolver o estudo prévio e o projeto de execução da qualificação do Rossio, "num processo que está no seu início e, como todos os outros, aberto à participação de todos", escreve Ribau Esteves. O tema vai ser levado esta quinta-feira à Assembleia Municipal para apresentação e recolha de contributos.



A Câmara dá relevo também à chamada operação “Animais de companhia”, que tem vindo a preparar no último ano com previsão de lançamento no próximo mês "com várias componentes e um desafio à participação de todos, para podermos ter uma boa gestão dos nossos Animais de Companhia, com atos mais positivos de gestão e de cidadania."



A Cultura merece destaque pelo arranque dos processos de elaboração do Plano Estratégico para a Cultura e da candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura 2027 (consultar boletim municipal). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)