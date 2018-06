Oito PME portuguesas, incluindo um projeto de Aveiro, figuram entre as empresas distinguidas pelo Horizonte 2020 da Comissão Europeia.



A ´Fase 1´ do ´Instrumento PME´ contemplou mais 242 empresas de 30 países.



As portuguesas escolhidas irão receber 50.000 euros cada, perfazendo um total de 400 mil euros dos 12 milhões atribuídos.



Do grupo faz parte a Smallmatek, de Aveiro, que é referida como "pioneira no desenvolvimento de nanotecnologias que evitam a corrosão dos metais".



"Estas oito empresas são excelentes exemplos da inovação que se faz em Portugal. A estas juntam-se outras 79 PME que, desde 2014, foram financiadas pela ´Fase 1´ do ´Instrumento PME´. O total de financiamento para empresas portuguesas neste contexto é hoje de 10,25 milhões de euros e não duvido que esse número continue a crescer no futuro. A União Europeia apoia as PME inovadoras e, cada vez mais, os portugueses percebem que o futuro se faz a partir da inovação", refere Carlos Moedas, Comissário europeu da Investigação, Ciência e Inovação, também responsável pelo ´Instrumento PME´ do Horizonte 2020 citado em nota de imprensa.

Os apoios destinam-se a criar um plano de negócios, formação empresarial (coaching) e serviços gratuitos de aceleração empresarial.



A empresa aveirense beneficiária desenvolve "soluções integradas para a proteção de estruturas metálicas contra falhas de corrosão e bioincrustação". Para isso, combina o fornecimento de aditivos ´inteligentes´, eco-eficientes e de baixo-custo. Presta ainda serviços de consultoria especializados.