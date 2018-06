Regata de Moliceiros inspira projeto artístico internacional 28 jun 2018, 09:21 A edição de 2018 da "Grande Regata dos Moliceiros", a disputar este sábado, entre a Torreira e Aveiro, ficará marcada pelo início de um projeto artístico internacional. A competição de embarcações tradicionais é o evento de referência da sexta edição do Ria de Aveiro Weekend (RAW), de 29 de Junho a 1 de Julho, promovidompela Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) em parceria com os seus 11 municípios. Uma iniciativa de promoção da Região de Aveiro, "com o objetivo de diversificar e qualificar a oferta turística em todo o território." Ao longo dos três dias, estão previstos mais de 50 eventos de arte, cultura, desporto e gastronomia que convidam os visitantes e locais a ir ao encontro dos seus lugares, sabores, tradições e criatividade. A "Grande Regata dos Moliceiros" acontece na tarde de sábado, dia 30 de junho, revestindo-se, este ano, "de um espírito ainda mais festivo, contando com um programa de animação complementar que integra atividades musicais e educativas, convidando o público a viver mais intensamente esta icónica tradição.". Os momentos de animação acontecem tanto na sua partida, no Porto de Abrigo da Torreira, na Murtosa, como à chegada dos moliceiros aos Canais Urbanos de Aveiro. Na manhã de domingo, dia 1 de julho, será realizada a exposição e competição das pinturas dos painéis dos moliceiros no cais da Fonte Nova, sendo organizadas atividades pedagógicas para famílias "que visam valorizar este riquíssimo património da região e do país" (descarregar programa completo). A "Grande Regata dos Moliceiros de 2018" marca igualmente o arranque de um projeto artístico que se pretende "de grande envolvimento comunitário, a desenvolver em parceria com a Walk The Plank. UMa companhia inglesa baseada em Liverpool com um longo currículo internacional que inclui espetáculos tão notáveis como a abertura de Capitais Europeias da Cultura, a cerimónia inaugural dos Jogos da Commonwealth, entre muitos outros eventos "de grande impacto visual e mediático, trabalhando sempre em conjunto com as comunidades locais e em estreita ligação com os seus contextos e culturas e tendo o meio aquático como seu habitat natural”. John Wassel e Liz Pugh, fundadores da Walk the Plank, irão acompanhar a "Grande Regata dos Moliceiros" para "dar início a um processo de capacitação e criação colaborativa, que se manterá ao longo dos próximos 12 meses, e que terá como resultado um grande espetáculo aquático que coincidirá com a Grande Regata de 2019, celebrando o seu elevado valor simbólico e afetivo". Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

