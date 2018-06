Parecer ao PNPOT realça debilidades graves ao nível da Ligação Ferroviária Aveiro / Salamanca e da Ria de Aveiro 27 jun 2018, 18:17 No âmbito do processo de discussão pública do PNPOT / Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, o Executivo Municipal de Aveiro subscreveu um parecer formalmente emitido a 15JUN18 e subscrito nessa data pelo Presidente CMA, realçando três aspetos principais. A Ligação Ferroviária Aveiro / Salamanca, a importância da Ria de Aveiro e as diretrizes ao nível dos PDM: - Defendemos que a opção proposta pelo Governo sobre a Ligação Ferroviária Aveiro / Salamanca está errada e fere gravemente o interesse nacional e o futuro da competitividade das exportações portuguesas para a Europa, exigindo-se a correção deste grosseiro erro. De facto, o PNPOT acaba com a Ligação Ferroviária Aveiro / Salamanca em novo traçado (passando por Viseu) e em bitola europeia, desconsiderando as opções desde há muito assumidas em Portugal e na União Europeia, optando por uma ligação reconhecidamente não competitiva pela utilização de um troço da Linha do Norte e da Linha da Beira Alta; - Neste mesmo Programa, a Ria de Aveiro – um ecossistema de elevado valor ambiental, social e económico, único à escala nacional e europeia – é tratado no PNPOT com uma incompreensível omissão, exigindo-se a correção desta situação com a assunção da relevante importância da Ria de Aveiro, num plano que assume, e bem, como dois dos desafios territoriais, “gerir os recursos naturais de forma sustentável” e “promover a inclusão e valorizar a diversidade territorial; - As considerações do PNPOT sobre as diretrizes ao nível dos PDM / Planos Diretores Municipais, que subscrevemos, carecem também de uma adequação da legislação em vigor, nomeadamente no que respeita à sua rigidez regulamentar. O Executivo Municipal deliberou também subscrever o parecer aprovado pelo Conselho Diretivo da ANMP / Associação Nacional de Municípios Portugueses, a 12JUN18, por considerar relevantes as suas considerações em vários aspetos. Município de Aveiro Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

