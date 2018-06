Deputados do PS eleitos por Aveiro pedem esclarecimentos ao Governo sobre fecho de balcões da CGD 27 jun 2018, 16:25 O encerramento de balcões da Caixa Geral de Depósitos (CGD) no distrito de Aveiro motivou um pedido de esclarecimentos dos deputados do PS eleitos por Aveiro junto do Governo no sentido de apurar o seu impacto em alguns dos município que constam da lista divulgada na imprensa, nomeadamente Estarreja, Oliveira de Azeméis, Feira e Aveiro.



Segundo um comunicado, Filipe Neto Brandão, Rosa Maria Albernaz, Porfírio Silva e Carla Tavares "assinalam que a opção de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, mantendo-a com capitais 100% públicos, tomada nesta legislatura revelou-se essencial para a segurança das poupanças dos portugueses, a estabilização do sistema financeiro e a criação de melhores condições de financiamento da economia portuguesa."



A autorização da operação de recapitalização das autoridades europeias, essencial para a sua realização, "foi dada com a condição de a mesma decorrer em estritas condições de mercado, sendo uma dessas imposições a revisão da rede de balcões com o encerramento de várias dezenas."



Para os deputados, "se os objetivos subjacentes à decisão de recapitalização da CGD traduzidos na estabilidade do sistema financeiro português foram certamente alcançados, não será menos verdade que as populações esperam de um banco detido por capitais integralmente públicos uma postura de diálogo e esclarecimento que, manifestamente, tem faltado", além de que permanece "desconhecidas as razões pelas quais serão esses, e não outros, os balcões a encerrar".



A confirmarem-se os fechos em causa "constituirão, objetivamente, nuns casos mais do que noutros, uma retirada da Caixa Geral de Depósitos de territórios onde a sua presença e o acesso aos serviços bancários que o banco público disponibilizava eram encarados como alavanca de desenvolvimento local".



Por isso, os deputados socialistas questionaram o Ministro das Finanças "sobre se o Governo tem conhecimento e confirma a intenção da CGD vir a encerrar balcões no distrito de Aveiro, nomeadamente em Avanca, Rio Meão, Nogueira do Cravo e Aveiro, e se podem tais encerramentos deixar de ocorrer sem que a CGD deixe de cumprir as condições estipuladas para a sua recapitalização e/ou o compromisso por si assumido." A ser verdade, os eleitos desejam saber que "procedimentos se preveem para minorar o seu impacto junto das populações e dos atuais clientes do banco."

