O Município de Albergaria-a-Velha vai remodelar e ampliar uma antiga escola primária do plano centenário, situada no centro da cidade, para albergar um novo estabelecimento de ensino do 1.º Ciclo.

As obras, orçadas em mais de 600 mil euros vão arrancar no início do mês de julho, com um prazo de execução de 365 dias.



A Escola Básica de Albergaria-a-Velha, concebida para acolher o 1.º e o 2.º Ciclo da cidade, revelou ser insuficiente para receber todos os alunos e as alunas das escolas que encerraram.



Com o tempo, verificou-se que a escola já não conseguia proporcionar as melhores condições de ensino a docentes e crianças. Concebida para acolher 8 turmas do 1.º Ciclo, a escola albergou sempre mais do que 10 turmas.



Com a requalificação da antiga Escola Primária da Avenida, o Município quer criar condições para melhorar a rede do 1.º Ciclo no centro da cidade, aproveitando as valências existentes na zona envolvente – Jardim-de-Infância, IPSS, campo desportivo e Casa Municipal da Juventude – para constituir um polo de educação de excelência. Pretende-se que o novo estabelecimento de ensino seja um espaço eficiente, confortável e com os padrões de qualidade hoje exigidos.



A intervenção engloba o restauro do edifício existente e a construção de um novo corpo, totalizando uma área de 834 metros quadrados, mais 460 metros quadrados do que o edifício original. No rés-do-chão, a escola terá dois átrios, duas salas de aula com espaço de educação plástica integrado, gabinete de atendimento, sala de educação plástica, hall/zona de circulação, instalações sanitárias para estudantes (masculinas e femininas), deficientes e adultos, vestiário/sanitário para pessoal não docente, sala polivalente/refeitório e copa.

No primeiro piso, com acesso por duas escadas e elevador, haverá átrios e circulações, duas salas de aula com espaço de educação plástica integrado, instalações sanitárias para adultos, sala de educação plástica, gabinete de trabalho dos professores, sala de professores e biblioteca.



O recreio da escola vai ter uma área de cerca de 500 metros quadrados e com a integração das áreas do perímetro da escola, onde se inclui o recinto desportivo, as crianças vão poder usufruir de um espaço exterior total de 1445 metros quadrados.



Município de Albergaria-a-Velha