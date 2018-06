Lisboa, Porto, Aveiro e Cávado são as regiões mais desenvolvidas (Eco) 27 jun 2018, 12:03 O desenvolvimento regional do país não se mede apenas pela competitividade, mas também pela coesão e pela qualidade do ambiente. A partir destas três vertentes, o Instituto Nacional de Estatística (INE) calcula o Índice Sintético de Desenvolvimento Regional (ISDR). Em 2016, entre as 25 regiões que existem, são apenas quatro as que têm um desenvolvimento global acima da média nacional. São elas as áreas metropolitanas de Lisboa, Porto, a região de Aveiro e o Cávado (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

