Alunos de doutoramento do DETI vencem Prémio no IMS2018 Student Design Competition 27 jun 2018, 10:19 Com um circuito mais pequeno, mais leve e eficiente, que recebe e reemite sinal, sem fonte de energia própria, quatro alunos de doutoramento do Instituto de Telecomunicações de Aveiro (IT-Aveiro)/Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática (DETI) venceram o Prémio IMS2018 Student Design Competition. Os quatro doutorandos da Universidade de Aveiro (UA) vieram do encontro científico em Philadelphia, EUA, com um cheque no valor de mil dólares e a possibilidade de publicarem no prestigiado IEEE Microwave Magazine (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

