Beira-Mar: Orçamento do clube da nova época sobe 167 mil euros 26 jun 2018, 21:26 O orçamento do Beira-Mar para 2018-2019, a submeter à Assembleia Geral, que reúne-se quinta-feira próxima, aumenta cerca de 167 mil euros.



No total, a previsão orçamental é de 636.300 euros, sem incluir imparidades (foi de 460.800 euros em 2017-2018).



A diferença "substancial" resulta da existência de mais seis modalidades, "no incremento de atletas do futebol na academia, dos "desafios" do basquetebol e futsal, bem como de previsão de custos e proveitos inerentes a infraestruturas, cujo usufruto é suportado pelo município. A direção liderada por Hugo Coelho conta gerar um saldo positivo de 10.650 euros, verba que ajudará a cumprir os encargos com o plano de insolvência que impõe um pagamento de 24.255 euros ao fisco.



O futebol sénior do Beira-Mar tem um orçamento para ´atacar´ novamente a subida ao Campeonato de Portugal de cerca de 155.400 euros. Seguem-se com as maiores dotações a academia de futebol (125.100 euros) e o basquetebol (96 mil euros).



O Beira-Mar tem cerca de 4.80 sócios (esperando cobrar cerca de 75.100 euros de quotizações) e movimenta cerca de um milhar de pessoas, entre atletas e dirigentes, de 15 modalidades.



A direção refere que a nova época "tem subjacente a lógica da sustentabilidade (...) sem colocar em causa o seu futuro", garantindo, por isso, uma perspetiva "realista" do orçamento, esperando, ainda assim, "revigorizar o esforço de reabilitação financeira, desportiva e social".



Na nova época, pretende-se também "dar passos decisivos" para a instalação do complexo desportivo para o futebol no estádio municipal e um pavilhão "em estreita colaboração" com a autarquia.



Prevê-se que o EMA seja "a casa administrativa" do clube na próxima época, sem deixar a ligação à cidade, mantendo aí a sede social.



O clube deseja, entre outras atividades, assinalar na próxima época os 20 anos da conquista da Taça de Portugal em futebol e o lançamento de um livro sobre o estádio Mário Duarte.



A direção informa que trabalha com um parceiro coreano para lançar um programa de formação desportiva e académica de atletas / alunos daquele país, que irá envolver também o ensino público e univeristário local.

