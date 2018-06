UA: Aluno de Doutoramento do DFis recebe o prémio para jovens cientistas em Estrasburgo 26 jun 2018, 16:59 Bruno Silva Teixeira, estudante do Programa Doutoral em Engenharia Física da Universidade de Aveiro (UA) e do Doctoral Program in Applied and Engineering Physics da FCT, foi congratulado com o prémio para jovens cientistas (Graduate Student Award) no encontro europeu da European Materials Research Society, realizado em Estrasburgo, França, entre 17 e 22 de junho. “Ion irradiation-induced easy-cone anisotropy in MgO/FeCoB/MgO” foi o tema do trabalho que premiou o estudante da UA (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

