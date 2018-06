Troço sul da ´Via Ecológica Ciclável´ com inauguração marcada para domingo 26 jun 2018, 15:49 A sociedade Polis Litoral Ria de Aveiro agendou para domingo próximo a inauguração da chamada ´Via Ecológica Ciclável´, no troço sul, que liga Aveiro, Vagos e Mira.



O primeiro ´corte de fita´ está marcado para as 12:20, em Vilarinho (Cacia), junto ao Rio Novo do Príncipe. Segue-se a ligação Vagos – Mira, pelas 15:30, na ponte pedonal da Barrinha. Por último, às 16:00, far-se-á a inauguração na Gafanha da Boa Hora, junto à ponte da Vagueira.



A via ecológica ciclável executada pela Polis Litoral Ria de Aveiro tem uma extensão de 48 km, desenvolvendo-se em dois percursos: entre Estarreja – Albergaria-a-Velha – Aveiro (23 km) e Vagos – Mira (25 km), "continuando", assim, "a aposta de valorização e aproximação da comunidade à Ria de Aveiro."



A obra, iniciada em julho de 2017, teve um custo total de 1,119 milhões de euros (IVA incluído), sendo financiada exclusivamente pelos respetivos municípios.



O troço de Aveiro inicia-se no Canal de S. Roque, passando pelo Cais da Ribeira de Esgueira, recentemente intervencionado pela Polis e termina em Vilarinho, junto ao Rio Novo do Príncipe. O percurso é feito sempre ao longo da ria, através de passadiços de madeira sobrelevados, ou de caminhos em saibro, "permitindo o contacto privilegiado com esta zona da ria, que se encontrava inacessível à população."



Segundo a Polis, o restante troço, em Albergaria e Estarreja, "será brevemente concluído, e possibilitará a ligação do centro da cidade de Aveiro, através de Albergaria até ao Esteiro de Estarreja, passando por vários cais, também executados pela Polis, tais como o Cais de Canelas e o Cais de Salreu".



O troço Vagos-Mira terá 25 km de extensão com início na ligação do Caminho do Praião, também requalificado pela Polis, e aproveita os caminhos rurais existentes. No concelho de Mira a ciclovia existente foi requalificada, desenvolvendo-se ao longo de pinhais e eucaliptais, tendo como pontos de referência a Barrinha e a Lagoa de Mira, a sul, também intervencionadas pela Polis, a praia da Barra de Mira, na zona central, e a praia do Areão, do outro lado da Ria, a norte.



"Em toda a extensão a ciclovia foi dotada de sinalética e mobiliário urbano com uma imagem única alusiva à ria de Aveiro, facilmente identificável pelos habitantes ou visitantes da região, tendo como tema de base os barcos tradicionais, com os seus típicos painéis pintados à proa e à popa, presença marcante e constante ao longo de toda a laguna", informa a Polis.



A inauguração do troço de Aveiro (800 mil euros) integra uma caminhada para fruição paisagística da Ria de Aveiro, que tem uma extensão de aproximadamente 7,5km.

10:30: início da caminhada na ciclovia do Canal de São Roque, junto à Ponte de São João;

11:15: passagem pelo Cais da Ribeira de Esgueira;

11:45: passagem pelo Cais da Póvoa do Paço;

12:15: chegada a Vilarinho (margem sul do Rio Novo do Príncipe, junto ao local da antiga ponte de madeira);

12:20: cerimónia formal de inauguração em Vilarinho, com o descerramento da placa inaugural.

