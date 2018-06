PSD de Aveiro expressa desagrado com fecho de balcões da CGD e hotel no edifício sede 26 jun 2018, 15:28 A Comissão Política Concelhia do PSD de Aveiro vem, por este meio, manifestar o seu desagrado face às notícias veiculadas na comunicação social, que, depois do encerramento das agências da Caixa Geral de Depósitos sediadas no Campus Universitário de Santiago; na freguesia de Esgueira, junto à AIDA; e na freguesia de S. Bernardo, dão conta de um quarto balcão a fechar as suas portas em Aveiro, desta feita na Rua Clube dos Galitos, junto aos Paços do Concelho.



Não podemos deixar de lamentar tal decisão, não só pelos constrangimentos causados a todos aqueles que usufruem de tal serviço, mas também pela agência em si, já que esta se encontra localizada, há largos anos, num edifício emblemático para todos os aveirenses, o qual foi projetado pelo município, à época liderado pelo saudoso Dr. Girão Pereira, e com a finalidade de se tornar num serviço público.



Sabemos que este é um assunto da competência da Administração da Caixa Geral de Depósitos e do Governo e não temos sequer a ousadia de nos imiscuir nas dinâmicas de gestão, nomeadamente imobiliária, da primeira, no entanto esperamos que haja bom-senso por parte dos decisores. Por sua vez, estamos certos de que o município tudo fará no sentido de travar tal intento, demovendo os decisores a abandonar tal sentença, em defesa das necessidades dos aveirenses, assegurando-lhes, assim, a continuidade do funcionamento desta agência e evitando todos os óbvios constrangimentos que decorrerão do seu encerramento.



Acresce a tudo isto o facto de considerarmos que o projeto pensado para o local, designadamente a construção de um hotel, virá descaracterizar esta zona de Aveiro, com todas as infraestruturas que, por arrasto, aí poderão vir a ser implantadas.



Esperamos, pois, que os interesses/projetos particulares não se sobreponham ou prejudiquem os reais interesses dos aveirenses, retirando à população um serviço importante e apagando também o simbolismo associado a um edifício referencial e identitário, situado na zona nobre da cidade.



A Comissão Política Concelhia do PSD de Aveiro

