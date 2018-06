Oliveira de Azeméis celebra intercâmbio com município chinês 26 jun 2018, 11:49 A Câmara de Oliveira de Azeméis e o município chinês de Wuhan assinaram um memorando de entendimento destinado "a aprofundar laços de cooperação entre as duas cidades."



Segundo um comunicado, o documento reconhece para ambos os lados "a importância do aprofundamento de relações de cooperação" através do intercâmbio em várias áreas.



"A nível da cooperação comercial e empresarial pretende-se encorajar a visita de empresas às duas cidades que permita o desenvolvimento de oportunidades de negócio".



Segundo a autarquia oliveirense, na área do desporto o memorando "contempla intercâmbios a nível da realização de eventos e de projetos de treino enquanto na educação o objetivo é estabelecer parcerias entre universidades e escolas do ensino básico e secundário das duas regiões."



É incentivada ainda a cooperação nas áreas da cultura e do turismo. Os responsáveis dos dois municípios encaram também como importante a realização de visitas de intercâmbio para partilhar e trocar opiniões sobre assuntos de interesse comum.

