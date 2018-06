As apostas do ´23 Milhas´ para o Verão 26 jun 2018, 11:11 A Câmara de Ílhavo divulgou a programação cultural do projeto ´23 Milhas´ para o terceiro trimestre do ano.



Um período em que "as trocas culturais vão descer até ao hemisfério sul guiadas pelo Festim - Festival Intermunicipal de Músicas do Mundo", lê-se na apresentação do cartaz.



O ´Cais à Noite´ regressa ao Cais Criativo da Costa Nova com quatro concertos e quatro DJs da Faina - Intense Electronic Experience.



A secção da juventude do município promove o Marolas, uma quinzena de atividades.



Em julho, o ´23 Milhas´ dá palco ao espetáculo comunitário ´Vala Comum´, a cargo de jovens.



Em julho, o ´23 Milhas´ dá palco ao espetáculo comunitário ´Vala Comum´, a cargo de jovens.



O ´Festival do Bacalhau´ incluiirá "grandes concertos de músicos nacionais" (ver programação).

