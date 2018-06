Deputados do PS apoiam candidatura de Anadia a Capital Europeia do Desporto 2020 26 jun 2018, 11:01 Os deputados do PS eleitos pelo círculo eleitoral de Aveiro estiveram em Anadia a apoiar a candidatura da autarquia local a Capital Europeia do Desporto 2020.



Fernando Rocha Andrade, Rosa Maria Albernaz, Filipe Neto Brandão e Porfírio Silva deslocaram-se à cidade a convite da presidente da Câmara Municipal, para participar numa reunião de trabalho.



"Entre outros assuntos, os deputados tomaram conhecimento aprofundado da candidatura" a Capital Europeia do Desporto 2020, dá conta uma nota de imprensa dos socialistas.



A primeira etapa da candidatura aconteceu em fevereiro de 2017, com entrega pela Câmara de Anadia, da carta de intenção, em que se apresenta como candidata a Cidade Europeia do Desporto em 2020, condição que já foi aceite pela organização. O processo de candidatura terá de ser entregue em novembro.



"Assumida pelo município de Anadia, esta é a única candidatura apresentada por um município da Região Centro. Os deputados do Partido Socialista manifestaram o seu apoio àquela candidatura", refere o comunicado.

