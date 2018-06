O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da ampliação do parque empresarial de Soza (parcela B), em Vagos, está em consulta pública até 3 de julho.



O projeto, atualmente em fase de execução, prevê uma nova área infraestruturada de 36,8 hectares para atração de investimentos, constituído por 23 parcelas destinadas à instalação de indústria, comércio e serviços.



o investimento previsto para a fase de construção do projeto será de 2,4 milhões de euros.



A Câmara de Vagos deseja, assim, dotar o concelho de uma nova frente de expansão industrial "de qualidade" capaz de receber diversos setores e empresas de várias dimensões.



"Trata-se de um espaço ordenado que pretende atrair investimentos, dando resposta a pedidos de localização de novas unidades industriais", refere a introdução do resumo não técnico do EIA.



O uso atual do solo na área de implantação do projeto é agrícola e florestal.



A fase de construção terá uma duração aproximada de um ano, a partir da qual se iniciará a fase de funcionamento.



Na parcela 1, já se encontra instalada uma indústria do setor dos produtos metálicos (360 Steel). Na envolvente do projeto encontra-se a autoestrada A17, a sul e sudeste, floresta de pinheiro bravo e eucalipto e terrenos agrícolas, a norte.



A implementação do projeto vai provocar "uma artificialização da área e o aumento da pressão humana sobre os sistemas ecológicos". No entanto, "a área de estudo apresenta comunidades com baixo valor ecológico" pelo que o impacte é considerado "pouco significativo."



Pela positiva, "o projeto induzirá naturalmente um incremento da dinâmica industrial no concelho de Vagos."