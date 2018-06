A ADERAV - Associação para o Estudo e Defesa do Património Natural e Cultural da Região de Aveiro -, congratula-se com a possibilidade dada para, nesta casa, se ouvirem os aveirenses sobre tema tão importante e significativo. Trata-se de um bom exercício democrático, que importa louvar publicamente.

Todos os contributos são válidos e necessários para reflectir sobre o processo que aqui nos reúne, tanto no que concerne ao património edificado e natural, como no que diz respeito a importantíssimas questões de preservação de memória e identidade para a comunidade aveirense, incluindo aspetos do domínio do património imaterial. O contributo de todos é fundamental e imprescindível.

Em consequência, vem a ADERAV demonstrar a sua preocupação e apreensão relativamente à presente proposta de intervenção para a área do Rossio de Aveiro, promovida pela Câmara Municipal de Aveiro, expressando a sua vontade de serem reflectidos e ficarem salvaguardados os seguintes pontos, (por outros que, por questões de limite de tempo para a presente intervenção, não serão agora aludidos). Desta forma:

- A área em questão, apresenta um elevadíssimo potencial patrimonial, nomeadamente o arqueológico, presumivelmente preservado (em extensão e condições de preservação ainda desconhecidas), muito relevante para a história da vila e cidade de Aveiro, pelo menos dos últimos 500 anos;

- O antigo porto de Aveiro localizar-se-ia nesta área, pelo lado norte da muralha, então recentemente construída, no troço que continha a Porta do Cais, também designada do Norte e a Porta da Ribeira. Esta era a principal porta de serviço de marnotos, marinheiros e comerciantes ligados ao porto, e estaria sempre aberta para, a qualquer hora do dia ou da noite, poderem acudir à entrada ou saída de navios, dependendo da hora das marés, conforme nos mostra um documento de julho de 1550 (468 anos);

- Nesta área terão também existido os estaleiros de construção naval, de onde, na transição da época medieval para a época moderna, terão saído alguns dos navios que andaram nas rotas dos Descobrimentos;

- No ano de 1552, o recenseamento geral da costa portuguesa identifica 70 navios em Aveiro, o que representa o maior número de navios dos portos entre o Minho e o Vouga;

- Mas o Rossio também já foi marinha, documentada desde época medieval. (e ainda presente, em parte, no século XIX);

- A Igreja de S. João do Rossio, erigida no início do século XVII, sendo neste momento assinalada pelos projectistas como o bem arqueológico-patrimonial mais significativo, poderá até nem ser o mais importante. Apenas o lembramos com maior destaque, porque terá sido o que chegou até mais perto dos nossos dias, ficando a sua imagem retratada em diversas fotografias da época. Recordamos que foi demolida com o alvores da República, nos inícios do século XX.

Mas o Rossio, tendo sido tudo isto, é muito mais do que tudo isto, pois:

- Já teve um velódromo; um «Rossio-Cine», montado ao ar livre; Foi campo para o jogo da Bola; Teve uma Praça de Touros; Foi palco para a Exposição Industrial realizada em 1959; Teve uma casa de chá, em parte em consola sobre o canal (belíssima ideia, que propomos seja equacionada no âmbito do desenvolvimento do projeto futuro e dos novos usos pretendidos para o espaço); Acolheu a nossa Feira de Março; … E teve tantas coisas que (ainda) não sabemos;

- O Rossio de Aveiro afirmou-se como lugar de encontro; em espaço de convivialidade para os habitantes da beira-mar; para os aveirenses em geral e para tantos que nos visitam – de paragens mais próximas ou mais distantes;

- Parte da área do Rossio está englobada dentro da ZP de um edifício Classificado, gozando portanto das medidas previstas na Lei de Bases do Património (Lei 107/01, de 8 de setembro). Sabemos no entanto que, esta circunstância não pode nem deve diminuir a nossa intervenção e participação cívicas, até porque múltiplos factores ficam, ou podem ficar, por acautelar, como temos assistido por vezes, para outras intervenções;

A ADERAV, como associação que defende também o património natural, preocupa-se com a diminuição drástica das áreas verdes, quer as ajardinadas quer as arbóreas. E questiona-se que critérios possam assistir a esta decisão. A nossa associação está atenta ao que se passa com os nossos espaços verdes, pelos inúmeros benefícios que estas áreas apresentam, sobretudo do ponto de vista da saúde humana.

Caso o projeto avance, o número de árvores abatidas, será considerável. Muitas dessas árvores com cerca de 30 anos estão de perfeita saúde e o nosso apelo vai no sentido de deixarem as árvores crescerem nesta cidade e, neste caso no Rossio, onde a sua sombra é procurada por muitos aveirenses e turistas. A aridez física, que se vislumbra no projeto apresentado, à semelhança do que já aconteceu em outros locais desta cidade, afastará os cidadãos daquele espaço, até aqui tão procurado.

Preocupa-se com as opções por alguns do materiais apresentados/ propostos (em intervenções na envolvente de outros monumentos em que estes mesmos materiais foram aplicados (no terreiro de Alcobaça, por exemplo), e pese embora se encontre fundamento histórico para a sua aplicação, nesses casos - o que no caso do Rossio é mais discutível, sabemos que a opção por alguns destes materiais conduziu a sérios problemas de fruição dos espaços, em boas condições, pelos utilizadores.

Preocupa-se com o destino da estátua de João Afonso, não apenas pelo valor, imponência e significado artísticos da própria estátua, mas pelo simbolismo que encerra em si, uma vez que Aveiro foi berço de dezenas de mestres, pilotos e navegadores que participaram na primeira globalização: os Descobrimentos Portugueses. E João Afonso é expressivo exemplo do envolvimento e papel de Aveiro neste extraordinário momento da nossa história colectiva, que não pode ser relegado ao esquecimento ou posição secundária.

Preocupa-se com a carência de uma política de discussão clara das opções de mobilidade do perímetro urbano da cidade, o que nos conduz a reservas sobre a pertinência de mais um parque de estacionamento subterrâneo no coração da cidade.

Preocupa-nos a perda de algumas valências que o Rossio tem neste momento, sem uma alternativa clara e de igual centralidade e encontro com a natureza, como seja o exemplo do parque infantil.

Preocupa-nos as consequências de uma política que poderá conduzir à eventual turistificação de espaços emblemáticos da cidade, como este, não respeitando a sua escala, as funções que acolhe, a comunidade que serve. Não queremos herdar de Veneza senão a comparação de cidade dos canais e não os problemas dramáticos que os venezianos diariamente enfrentam no que diz respeito aos efeitos da turistificação e gentrificação da sua cidade.

O turismo cultural parte do pressuposto básico e fundamental de que é permitido ao turista viver uma experiência de autenticidade e envolvimento com as comunidades locais. Essa experiência deve ser prazerosa tanto para o visitante/turista como para o residente. Parece-nos difícil o sucesso (quer imediato quer para as gerações vindouras) de políticas pensadas primeiramente para quem nos visita, parecendo colocar em segundo plano quem habita e reside os espaços.

Preocupa-se, em não menor medida, uma possível aridez, tanto física como emotiva, que esta ideia de projecto de requalificação parece apontar para o nosso Rossio.

Neste sentido, aplaude esta auscultação da comunidade, e gostaria que fosse construída uma solução mais amadurecida, mais consensual e com o contributo de todos. Todo o trabalho pela causa publica é feito para as pessoas. Todo o trabalho que envolva a introdução de benfeitorias em espaços comunitários deve ser feito COM as pessoas. É nada menos do que isto que a ADERAV espera e se dispõe a colaborar.

Pela defesa dos interesses dos aveirenses. Pela defesa dos valores patrimoniais e identitários em presença. Somos o que fomos. Saibamos ser herdeiros de tão importantes e significativas memórias e dar ao Rossio o futuro que merece. Não esquecendo as múltiplas e significativas camadas do seu passado. Com todos. Para todos.

Associação para o Estudo e Defesa do Património Natural e Cultural da Região de Aveiro - ADERAV

22 de junho de 2018

Participação na Assembleia Municipal de Aveiro do dia 22 de junho, no âmbito da prestação de contributos para o Estudo Prévio e Projeto de Qualificação do Rossio (segundo ponto da ordem de trabalhos)