ACT com serviços de maior proximidade na região 25 jun 2018, 16:10 A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), através do Centro Local do Baixo Vouga passou, desde o início de junho, a disponibilizar aos cidadãos e às empresas alguns serviços de maior proximidade. Para além do serviço informativo por agendamento, que disponibiliza todos os dias úteis em Aveiro, a ACT está agora ainda mais próxima ao facilitar o acesso a um conjunto de serviços nos concelhos mais distantes ou com mais dificuldades de acesso aos transportes públicos.



Será disponibilizado o serviço informativo presencial, assegurada a receção e entrega de documentos obrigatórios, bem como o pedido e entrega de várias declarações. Além destes serviços, a ACT disponibilizará informação técnica sobre prevenção de riscos profissionais.



A prestação destes serviços, decorrerá por ordem de chegada, entre as 10h00 e as 17h00, nos seguintes dias e locais:



·Câmara Municipal de Sever do Vouga, na 1.ª quarta-feira de cada mês;



·Espaço do Cidadão na Mealhada, na 2.ª quarta-feira de cada mês;



·Espaço Empreendedor em Ovar, na 3.ª quarta-feira de cada mês;



·Câmara Municipal de Vagos, na 4.ª quarta-feira de cada mês.

