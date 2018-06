A FORESTIS e a Universidade de Aveiro integram Consórcio, co-financiado pela UE no âmbito do Programa LIFE, que executará o projeto “LIFE REFOREST - Prevenção de erosão e recuperação de áreas florestais queimadas através de uma solução inovadora de fungos e tecnossóis ”, que terá início no próximo mês de julho.



A Comissão Europeia, ao abrigo do PROGRAMA LIFE, no âmbito da área prioritária Ambiente & Eficiência de Recursos, co-financia este projeto. O objetivo deste é demonstrar novas estratégias para mitigar a perda de solo associada a episódios pós-fogo em áreas florestais, aplicando um tecnossol baseado em resíduos orgânicos inoculados com espécies de fungos (micotecnossol) de forma a evitar a erosão do solo e aumentar a regeneração natural de áreas florestais queimadas (ler artigo).