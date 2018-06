Os vereadores do PS defenderam em recente reunião da Câmara Municipal de Ílhavo que os protocolos de parceria com as associações do concelho apresentados pela maioria PSD "deveriam prever maior apoio financeiro àquelas organizações, designadamente no que diz respeito às IPSS, beneficiárias de uma parte bastante residual do envelope financeiro em causa."



Os valores em causa, cerca de 193 mil euros, "estão aquém das necessidades das associações e da capacidade financeira da autarquia, tendo em conta que estas organizações se consubstanciam como efetiva extensão dos poderes públicos no cumprimento do seu papel nas diversas dimensões da vida comunitária das nossas populações."





Para o PS, "o diminuto esforço financeiro que a maioria PSD se dispõe fazer e o consistente atraso na celebração destes protocolos, assinados apenas a meio do ano a que reportam, não acompanha o pulsar das comunidades, travando todo o potencial que o riquíssimo associativismo local e as centenas de voluntários envolvidos poderiam colocar ao dispor das populações do concelho."



O montante disponível para investimento na expansão da atuação, melhoramento de instalações, abertura de novas áreas de intervenção "é francamente residual, correspondendo a 25% dos montantes em causa", vincam os socialistas para quem "o crescimento das associações do concelho, particularmente as IPSS, está bastante dependente da sua capacidade de investimento para além da atividade corrente."



O PS deixa, por isso, um apelo: "a Câmara Municipal não deve demitir-se do apoio ao investimento, tanto financeiramente como na disponibilização dos seus recursos humanos e técnicos ao serviço de candidaturas a linhas de apoio financeiro nacionais e europeias. O PS identifica estes como desígnios por cumprir da parte da autarquia."