Ideias para requalificar a avenida Lourenço Peixinho não agradam ao PS, Ribau pede mais do que comentadores 25 jun 2018, 11:06 O PS voltou a insistir em mais debate e informação camarária sobre a requalificação do avenida Lourenço Peixinho, a mais emblemática artéria citadina. Na Assembleia Municipal realizada sexta-feira deputados municipais socialistas voltaram ao tema. Numa comparação com o que se passa em torno da requalificação do jardim do Rossio, Pedro Pires da Rosa alertou: "o que aí vem da avenida Lourenço Peixinho é pior". O deputado mostrou-se contrário a algumas das opções que estão a ganhar força nos estudos. "A avenida tem de ter um separador central com dignidade, uma avenida não tem rotundas", afirmou acusando a Câmara de querer desvirtuar "algo que é identitáro para Ribau Esteves deixar a sia marca, destruindo a conceção atual que temos da avenida". Nuno Marques Pereira, também da bancada ´rosa´, voltou a criticar a ausência de informação concreta. "O projeto está sempre escindido e merecerá o brado do Rossio", alertou, considerando que não basta "simplesmente alargar passeios, encolher a placa central e colocar árvores". Para o deputado, tarda uma discussão alargada envolvendo proprietários e comerciantes para definir "uma marca e filosofia" para o futuro da avenida. O presidente da Câmara respondeu deixando criticas à postura do PS. "Alguns são comentadores, mas dão zero contributos. Agora é para governar", disse. Ribau Esteves comprometeu-se com um projeto "de qualidade e equilibrado", mantendo abertura para propostas. "Ainda estão a tempo", garantiu. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

