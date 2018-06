"Um novo conceito associado aos pavimentos em cortiça" está a ser desenvolvido em Santa Maria da Feira, onde existe o principal núcleo de transformação do sector.



O projeto Subertech motivou a criação há quatro anos da a Amorim Flooring - Soluções Inovadoras de Cortiça, que faz parte do grupo Amorim.



O objetivo é "criar uma solução inovadora no que diz respeito ao conceito atual dos pavimentos em cortiça aglomerada, à base de granulados de cortiça, combinados com diferentes polímeros".



Rui Fernandes, responsável do projeto, citado na newsletter do Programa Compete 2020, salientou a importância da inovação para competir a nível internacional e o papel do Subertech nessa estratégia.



Espera-se, entre outras vantagens, "alcançar maior resistência à água dos aglomerados de cortiça, alargando o potencial de ser explorada em novos pavimentos."



Um compósito de cortiça em que os granulados são desprovidos de características químicas ou físicas que levem à degradação da estrutura original da cortiça, causando problemas de isolamento térmico e acústico.



Este tipo de solução será inédita no sector da cortiça, "dando mais uma vez a Amorim Revestimentos provas da sua vontade de se encontrar na vanguarda do sector de flooring, pela aposta neste tipo de projeto e pela disponibilidade para despender esforços de I&D significativos no desenvolvimento da solução em causa."



A Amorim Flooring espera atingir na sua unidade de São Paio de Oleiros uma capacidade instalada de aglomerado de cortiça de 4 milhões de m2/ano e um volume de negócios superior a nove milhões de euros (2020).



Com um investimento elegível de 12 milhões de euros, a candidatura recebeu um incentivo de cerca de 5,4 milhões de euros.