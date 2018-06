Cerca de 300 representantes de instituições particulares de solidariedade social do concelho da Mealhada vão desfilar, no dia 29 de junho, entre as 18 e as 23 horas, no centro cidade sede do município, num desfile de marchas que pretende recriar o ambiente dos santos populares.



O Jardim Municipal e as ruas centrais da Mealhada (Costa Simões e Cerveira Lebre) voltam a receber os diversos grupos de marchantes que darão vida ao 14º Encontro Interinstitucional, um evento organizado pela Câmara Municipal e pela Rede Social, que pretende promover o convívio entre as várias instituições, bem como proporcionar momentos culturais e de lazer alusivos aos santos populares. A população é convidada a assistir e a juntar-se à festa, com o desfile e o ambiente de tasquinhas criado no Jardim Municipal.



As marchas contam com a participação da Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Antes; Associação Jovens Cristãos de Luso; Centro de Assistência Paroquial da Pampilhosa; Centro Social Comendador Melo Pimenta; Centro Paroquial de Solidariedade Social de Ventosa do Bairro; Centro Social da Freguesia de Casal Comba; Jardim de Infância Dr.ª Odete Isabel e Santa Casa da Misericórdia da Mealhada.



