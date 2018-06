Rossio, património inalienável do Povo aveirense 24 jun 2018, 22:39 O único objectivo da “ideia” é a alienação do espaço público, a sua destruição enquanto tal, a sua entrega a inconfessados interesses de mercado.



Filipe Guerra * Da “ideia” de intervenção no Rossio já muito têm dito urbanistas, arquitetos, paisagistas, grupos formais e informais de cidadãos, cidadãos preocupados. E a verdade é que até agora se desconhecem quaisquer elogios públicos à "ideia”. O Presidente da CM.Aveiro Ribau Esteves e a sua maioria PSD/CDS aparentemente parecem isolados na defesa da “ideia”, parece.



Porque "a ideia" não responde aos problemas presentes e de fundo do Rossio, do seu enquadramento e respectiva valorização como área nobre e sensível da Cidade, porque arrepia conclusões e estudo prévios sobre a malha rodoviária da cidade, porque colide com experimentados e naturais desenvolvimentos do urbanismo e planeamento modernos, porque destrói um espaço verde fundamental para vizinhos e visitantes, porque cria uma “praça” árida, sobredimensionada e de mui duvidosa utilidade(é em relevo e altitude, o absurdo), porque ignora as condições meteorológicas típicas durante a maior parte do ano, porque se propõe construir em leito de cheia, porque despreza a calçada à portuguesa, porque ignora práticas de lazer e desporto informais, porque até da estátua de João Afonso se esqueceu… porque efectivamente por mais voltas que se dê à “ideia” não se encontra nela nada de positivo, nada.



O único objectivo da “ideia” é a alienação do espaço público, a sua destruição enquanto tal, a sua entrega a inconfessados interesses de mercado, da especulação imobiliária, com o objectivo de enriquecimento individual sobre a destruição de um património até agora colectivo e que é de todos os aveirenses. E também dos que não sendo aveirenses, aqui vivem, visitam Aveiro, ou que simplesmente por cá se sentem bem.



Não são precisas especiais capacidades analíticas para discernir evidências políticas sobre projectos ou factos urbanísticos. O arrepio que causa aos aveirenses “a ideia” em todas as suas contradições, defeitos e ilusões não é apenas correspondente a uma desilusão com o bom gosto ou a falta deste, tão pouco se reduz a uma questão de maior ou menor esperteza da maioria PSD/CDS e da sua presidência, estas serão questões e debates posteriores após opções políticas de fundo.



A ocupação e destino do espaço público nas cidades não é um assunto pacífico ou distante de ideologias. Se o espaço público deve servir a comunidade ou interesses individuais ou individualizáveis instalados dentro da comunidade, é o cerne deste debate, do qual a maioria PSD/CDS se escudou num simulacro de participação pública num processo condicionado à partida pelo "concurso de ideias", martelando a necessidade e argumentos justificativos para um parque de estacionamento automóvel.



Pode ou deve o Rossio de Aveiro ser destruído e reconstruído de acordo com o objectivo da sua reconversão em território de rentabilização mercantil com o parque de estacionamento e as áreas comerciais previstas ou deve o Rossio ser recuperado nos seus diversos elementos e áreas, valorizado, alargado e devolvido ao povo de Aveiro?



A ocupação do espaço público e os interesses que o regem é a primeira e fundamental barreira sobre a "ideia" para o Rossio hoje, mas também o será para outras intervenções e ameaças que se avizinham sobre o território aveirense.



* Jurista, eleito pelo PCP na Assembleia Municipal de Aveiro.

