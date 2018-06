Futebol: Beira-Mar anuncia quatro reforços para a nova época 24 jun 2018, 21:59 O Beira-Mar divulgou esta noite as contratações asseguradas para a nova época, tendo em vista a participação no principal campeonato distrital de futebol.



Estão anunciados os primeiros quatro reforços para a equipa a treinar por Cajó que volta a merecer confiança para alcançar a promoção. Ricardo Ferreira, defesa esquerdo /médio centro, de 21 anos, ex-Associação Desportiva de Fafe, procurará jogar com mais regularidade em Aveiro, depois de uma época com apenas quatro partidas no Campeonato de Portugal. Guilherme (Gui) defesa esquerdo, 22 anos, regressa ao clube vindo do Vista Alegre onde foi utilizado em 25 jogos a época passada. O brasileiro Marcão, médio direito / médio centro, de 29 anos, vem do Águeda, clube pelo qual alinhou 27 vezes (1 golo) no Campeonato de Portugal. Entre outras experiências no estrangeiro, passou pelo Feirense (2012-13) e Lusitano Vila Real de Santo António (2016-2017). O Beira-Mar assegurou ainda o concurso de Vando, um ponta de lança de 26 anos, ex-Esmoriz, onde fez 26 jogos e apontou 9 golos.



Transitam da época anterior os guarda-redes João Figueiredo, Marco Pais e Bruno Terceiro; André Nogueira, Ramalho, Lobo, Pedro Moreira (defesas); Aparício, Mathieu, Letz, Berna (médios); Serginho, Artur e Alex (avançados). O médio ofensivo Aranha, que foi dos mais utilizados, figura entre os jogadores que não continuam. Bruno Ribeiro, João Paulo, Mucha, Pedro Almeida, Zé Bastos, Mané e Didi completam a lista. A direção do Beira-Mar divulgou pela sua página de Facebook os jogadores confirmados com uma imagem em forma de caderneta onde há cinco cromos por preencher. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

