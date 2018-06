A construção da chamada ´variante´ de Cacia tem previsão de conclusão no mês de agosto, informou o presidente da Câmara.



Ribau Esteves falava na Assembleia Municipal (AM) em resposta a questões colocadas no ponto de ordem trabalhos relativo à gestão camarária dos últimos meses.



Uma empreitada no valor de 1,2 milhões de euros que é financiada em meio milhão de euros pelo grupo Navigator (ex-Soporcel / Portucel).



A rodovia, que inclui duas rotundas, uma das quais na estrada nacional 109, e um cruzamento, será a alternativa ao atual acesso pelo arruamento industrial do complexo fabril da celulose, que irá ser de pleno uso privativo.



A autarquia investiu 400 mil euros na aquisição de 42 parcelas abrangidas pela obra que não é comparticipada.



Na AM, o presidente da Câmara fez o ponto de situação de outros investimentos no troço da antiga EN 109.



A edilidade está a ultimar o estudo prévio da rotunda a construir junto do ´Solar das Estátuas´ e adjudicou esta semana a elaboração do projeto para intervenção idêntica no cruzamento da Lusovouga.



Está ainda em preparação a abertura de concurso para o projeto de construção rede águas pluviais e qualificação urbana do centro de Cacia.



"É uma operação para concluir no final de 2020, num troço urbano que vai criar muitíssimo incómodo, com corte do tráfego pesado, que passará a ser proibido", referiu Ribau Esteves que não desistiu da "luta" para retirar portagens da "única variante urbana" de Aveiro, que é a atual ligação cruzada A25 / A17.