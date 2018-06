Município de Albergaria-a-Velha na rede de transferência de boas práticas ON BOARD 24 jun 2018, 21:30 O Município de Albergaria-a-Velha foi selecionado para integrar a rede de transferência de boas práticas ON BOARD, desenvolvida no âmbito do URBACT, programa europeu de cooperação territorial, de aprendizagem coletiva e troca de experiências em torno da promoção do desenvolvimento urbano sustentável e integrado. O programa desenvolvido pela União Europeia aprovou 25 redes de transferência, que envolvem, na primeira fase, 75 cidades na partilha de boas práticas de políticas urbanas.



A rede ON BOARD tem como entidade líder a cidade de Viladecans (Espanha) e a boa práticaa ser integrada pelas outras cidades participantes assenta essencialmente na renovação dEducação, através do envolvimento de todos os agentes relevantes na comunidade educative com uma ligação estreita ao setor empresarial local. Além de Albergaria-a-Velha, integraneste momento o ON BOARD as cidades de Nantes (França), Tallin (Estónia) e Halmsta (Suécia).



Como requisito, cada cidade de transferência tem que constituir o seu Grupo Local URBACT(ULG) com parceiros relevantes, que contribuirão para o desenho e adaptação da transferência da boa prática para Albergaria-a-Velha. Durante esta semana, a perita selecionada pelo URBACT para acompanhar o projeto, Mireia Sanabria, visitou o Concelho e conheceu o Grupo

Local URBACT. Este grupo vai ser constituído por diferentes entidades como os agrupamentos de escolas e escolas privadas, associações empresariais, entidades intermunicipais, empreendedores, associações de pais, estabelecimentos de ensino superior e outras instituições relacionadas com a temática.



Para a Câmara Municipal, os princípios orientadores do ON BOARD vêm ao encontro do trabalho desenvolvido em Albergaria-a-Velha no âmbito do projeto Empreendedorismo nas Escolas, que visa fomentar nos alunos e nas alunas o espírito de iniciativa, impulsionando atitudes pró-ativas em relação aos desafios que vão encontrar ao longo da vida. O projeto

municipal abrange cerca de 1000 estudantes, do 1.º Ciclo ao Ensino Secundário, e envolve perto de 50 docentes em cada ano letivo.



A participação no ON BOARD vai permitir ao Município não só incorporar as boas práticas das cidades parceiras, adaptando-as à realidade Albergariense, como também divulgar os seus projetos, podendo os mesmos ser transferidos como boas práticas nas cidades da Rede.

