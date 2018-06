13 anos de Cine-Teatro de Estarreja com 372.687 espectadores em 3.802 eventos 24 jun 2018, 00:49 O Cine-Teatro de Estarreja (CTE) comemora o seu 13º aniversário da reabertura do edifício após obras de reabilitação.



Pelo principal palco da cultura estarrejense passaram 372.687 espectadores, em 3.802 eventos.



No ano passado, acolheu um total de 30.823 espetadores, ao longo de 241 eventos das várias áreas culturais, que vão do teatro à dança, da música ao cinema, complementadas com seminários, exposições, oficinas, masterclasses e workshops.



"Números que revelam a aposta certeira numa programação de qualidade que pisca o olho a vários públicos, tendo em vista a atração de novos espectadores e a sua fidelização", refere a edilidade.



Uma das novidades dos próximos é a abertura do programa com jovens atores amadores, através do Teatro do Desassossego - Grupo de Teatro Juvenil do CTE.

