Aveiro: Autarquia regulariza aquisições de terrenos com mais dois proprietários 24 jun 2018, 00:45 A Câmara de Aveiro chegou a acordo com proprietários para regularizar aquisições de terrenos.



Um dos quais, em Sá Barrocas, União de Freguesias da Glória e Vera Cruz, implicou a aprovação de um aditamento na última reunião de Câmara,



Em abril de 2001, a Câmara decidiu adquirir um imóvel pelo valor de 58.446,64, no âmbito da implementação do estudo urbanístico do Plano Pormenor de Sá Barrocas, com a promessa de acrescentar a entrega de um lote em Santa Joana no valor de cerca de 45 mil euros.



"No entanto, até aos dias de hoje, a escritura acabou por nunca ser realizada, tendo a Câmara reunido recentemente com os proprietários do terreno, que consideraram que após 17 anos, o valor correspondente a receberem não estaria ajustado à realidade", explica um comunicado.



O executivo deliberou adquirir o referido imóvel, com a área de 234 m2, pelo montante de 110 mil euros.



"Esta decisão assenta na necessidade absoluta de requalificação e valorização deste espaço, sendo a aquisição da mesma imprescindível à realização de outros compromissos municipais, tais como a conclusão do processo dos terrenos da Família Ramos", refere a Câmara que prossegue, assim, "o trabalho de mudança e regularização de processos antigos, contribuindo para a crescente credibilização do município de Aveiro, com cumprimento dos compromissos assumidos com os seus cidadãos."



O elenco camarário deu luz verde também àquisição de um terreno usado na implementação do Estádio Municipal de Aveiro.



Em outubro de 2003, no âmbito de um procedimento de expropriação por utilidade pública, a autarquia decidiu indemnizar o os donos das parcela em 10.267 euros (áreas de 1490m2 e 818,80 m2).



Nessa mesma data foi deliberado que o pagamento seria efetuado em três prestações, no entanto o expropriado recebeu apenas a primeira tranche, no valor de 4.620 euros.



Além disso e relativamente à parcela de terreno com 818,80m2, no início do processo de construção do estádio foi referido que seria suficiente para a empreitada, no entanto, após a realização das obras foi inteiramente ocupado, deixando o dono sem acesso à área restante do mesmo (1.781,20m2).



Perante a situação, o executivo municipal deliberou adquirir a área sobrante, de 1.781 m2, pelo valor global de 18.193 euros. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)