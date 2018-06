Henrique Diz, líder da bancada do PSD na Assembleia Municipal de Aveiro, pediu a renúncia do mandato e desfiliou-se do partido.

O agora ex-deputado está insatisfeito com o rumo imprimido aos sociais democratas tanto a nível nacional como local, optando por afastar-se.



O abandono do orgão deliberativo municipal foi comunicado pelo presidente da mesa, Luis Souto, no início dos trabalhos da sessão ordinária de junho, sexta-feira passada.



Henrique Diz era um dos deputados há mais tempo em funções, tendo-se recandidatado aquando das eleições de 2017 por insistência de Ribau Esteves, de quem foi um´pronto socorro´ nos debates na Assembleia Municipal. Aliás, o líder da edilidade tentou ´segurar´ o porta voz da bancada ´laranja´ aceitando a sua continuidade como independente.



Num declaração, o professor catedrático já reformado do ensino adiantou que "o motivo da renúncia é simples: desfiliei-me do PSD por sérias divergências quanto ao rumo que a liderança nacional e local imprimem ao partido".



A saída da cena política local, nomeadamente enquanto vogal eleito pela coligação de direita, "embora legalmente não estivesse obrigado a fazê-lo" sucedeu por entender "só haver um caminho a seguir que estivesse de acordo com os princípios éticos que defendo: a renúncia", vincou Henrique Diz, a quem o presidente da Assembleia Municipal Luis Souto fez questão de deixar um registo de "apreço pelo trabalho" desempenhado naquele orgão.



O enfermeiro Manuel Prior deverá preencher a vaga de líder da bancada, já que normalmente era quem assumia a tarefa nas ausências de Henrique Diz, mas Filipe Thomaz também tem assumido destaque entre os eleitos sociais democratas da primeira fila. Ambos são incondicionais apoiantes de Ribau Esteves.

O edil tem na Assembleia Municipal o seu reduto mais fiel, uma vez que são cada vez mais notórias as divergências com a concelhia do PSD, como ficou evidente na polémica em torno da transformação do Rossio em praça urbana.