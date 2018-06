"Degradação" do Serviço Nacional de Saúde afecta Estarreja 23 jun 2018, 10:14 A Organização de Estarreja do PCP irá a promover uma campanha em defesa do Hospital Visconde Salreu e pede tomada de posição da Assembleia Municipal.



"Nos últimos anos, verificou-se a degradação do Serviço Nacional de Saúde, tendo o concelho de Estarreja sido seriamente afectado. Encerraram as extensões de saúde na freguesia de Fermelã e Canelas, limitando assim o acesso aos cuidados de saúde primários destas populações, e de forma continuada, foram encerrados serviços e diminuídas valências no Hospital Visconde de Salreu", alertam os comunistas.



O comunicado denuncia "promessas de investimento nos serviços de saúde tardam em cumprir-se", assim como de um novo hospital no concelho e melhoramento dos centros de saúde existentes que "continuam por realizar."



Segundo o PCP, a população de Estarreja vê o seu acesso à saúde cada vez mais limitado. "Nos cuidados primários continuam a faltar médicos de família e serviços de enfermagem que possam atender as necessidades da população. As situações de saúde com exigência de meios auxiliares de diagnóstico ou de especialidade (mesmo as mais comuns) empurram as pessoas para o Hospital de Aveiro, Ovar ou Feira. Perante necessidades de intervenção cirúrgica, ainda que de ambulatório, a deslocação ao Hospital de Aveiro/Águeda é obrigatória."



Em situações de urgência a população do concelho de Estarreja não encontra resposta na consulta aberta, com horário pré-estabelecido e sem qualquer acesso a meios de diagnóstico, sendo obrigada a deslocar-se para o serviço de urgência do hospital de Aveiro, já de si com limitadas capacidade de resposta e sobrelotada e onde ficam sujeitos a longas esperas.



"Para além do direito de acesso da população do concelho de Estarreja a cuidados de saúde de qualidade, o Serviço Nacional de Saúde tem também um importante papel a desempenhar na prestação de cuidados de emergência. Num concelho com acesso a duas vias rápidas que o atravessam, com uma forte circulação rodoviária na estrada nacional 109 e com um complexo industrial de potencial perigosidade, importa também dotar o concelho de serviços capazes de responder eficazmente à primeira linha de combate e socorro em situações de emergência", refere o PCP.



Estas e outras preocupações motivaram a apresentação de uma moção na Assembleia Municipal de Estarreja a pedir "empenho" dos orgãos autárquicos para exigir do Governo o cumprimento da resolução aprovada na Assembleia da República que define a construção do novo Hospital de Estarreja, a abertura de um serviço de urgência básica no actual Hospital Visconde de Salreu até à abertura do novo hospital e a requalificação dos serviços de saúde primários, quer em instalações quer em recursos humanos.



"Reconhecendo justeza, razão e oportunidade à apresentação desta moção, o PSD e o PS optaram por votar contra a moção , com a desculpa de que pela importancia do hospital de Estarreja para o concelho e a sua população e que este assunto merecia inclusão explicita na ordem de trabalho", adianta o PCP que voltará ao tema na próxima sessão, agendada para dia 29.

