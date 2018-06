´Choveram´ apelos na Assembleia Municipal (AM) de cidadãos para que a Câmara volte ao ponto de partida na requalificação do jardim do Rossio, retomando a fase de debate desprovida de opções já tomadas. Um coro praticamente unânime de desagrado pela transformação em praça urbana com cave para estacionamento.

O presidente da Câmara não deu mostras de abertura para travar o processo nesta fase de avanço para estudo prévio, renovando, na essência, o que tem já afirmado ao ser confrontado com resistência à proposta vencedora do concurso de ideias. A única novidade foi afastar a pavimentação em saibro, que tinha sido apontada pelo arquiteto autor.

A pretexto da sessão ordinária de junho, sete cidadãos dos que se inscreveram tomaram da palavra preenchendo com a polémica quase todo o período aberto ao público, que foi acompanhado por muitos outros que esgotaram os lugares sentados, deixando muita gente fora da sala.

"Intervenção sim, mas para continuar como jardim", pediu a primeira cidadã a intervir, insatisfeita com um Rossio "plano e deserto" com estacionamento subterrâneo "que os próprios moradores desaprovam" quando existem "parques desaproveitados".

Rocha Almeida, antigo líder concelhio do PSD, que foi deputado municipal, deixou o "repto" para um "debate alargado para encontrar a melhor solução para Aveiro". "Certamente nos dirá: esteja descansado, porque estou com a vontade da população", diss, dirigindo-se ao presidente da Câmara.

"Obviamente preocupado", José Carlos Mota, ligado a movimentos cívicos locais em temas do planeamento e cidadania, lamentou "a tensão" gerada pela proposta escolhida por concurso de ideias, um método "arriscado", avisando que "participação sem consenso não é verdadeira participação, que não se pode limitar ao microcosmos do Rossio". E deixou um "desafio" para que "na discussão que gostaríamos de ter, se tivermos de parar, fazê-lo; o futuro dos nossos filhos assim o exige".

A Assembleia Municipal foi informada por David Iguaz, do grupo de residentes "Juntos pelo Rossio", que o abaixo assinado a entrega à Câmara contra a proposta em cima da mesa já passou os 2500 subscritores. "Estamos revoltados com os planos para um descampado de saibro ou praça urbana", informou, estranhando a aposta num estacionamento em cave e não em medidas para rentabilizar o parque subterrâneo da praça Marquês do Pombal. Por isso, defendem o Rossio "tal e qual como está" e se faça um "debate alargado, em que a participação seja verdadeira".

Alice Tavares alertou para os riscos de uma ação "irreversível" no Rossio sem que sejam tidos em conta "os sacrificios da população" e optando por investimentos que "sobrevalizam o turismo" local. "Deviamos estar a discutir, não o projeto, mas a encomenda e as ideias", disse.

A ADERAV (Associação para o Estudo e Desenvolvimento da Região de Aveiro) enviou uma representante tomar posição contra uma proposta de "aridez física e emotiva que afasta os cidadãos", com redução "drástica" da zona verde e arbóreas, retirando exemplares com 30 anos saudáveis sem critérios conhecidos, alertando também para as consequências negativas do crescimento turístico que devem ser acauteladas.

A bancada do PS ainda tentou que a ordem de trabalhos da Assembleia Municipal fosse alterada para que as explicações e esclarecimentos do presidente da Câmara fossem ouvidas aquando do ponto agendado para apresentação do estudo prévio e recolha de contributos dos deputados, mas Ribau Esteves não abdicou da intervenção imediata.

"O estudo prévio é completamente discutível" - Ribau Esteves

O edil desvalorizou a crispação no debate instalado em Aveiro a propósito do futuro do Rossio. "Ouvir não é guerra nenhuma. Temos ideias, agora vamos para o estudo prévio, que é completamente discutível" para colher os contributos até ao projeto de execução. "A ideia base propicía esta participação", disse.

Sobre as críticas ouvidas, reafirmou que concorda com a necessidade de alargar o espaço verde e mais árvores, que figuram entre as suas sugestões entregues à equipa de arquitetos. Relembrou que ainda existem estudos por fazer, dos fluxos viários, ao nível do solo e prospeção arqueológica, para "aprofundar" propostas do estudo prévio que irá criar "ganhos objetivos" no tamanho dos passeios contíguos ao edificado.

Sobre o estacionamento, a ideia passa por enterrar os 90 lugares atualmente existentes, aumentando a oferta para um total de 300.

Ribau Esteves acredita que irá ser tomada "uma boa decisão, equilibrada e com qualidade" para a zona, garantindo que também já ouviu "quem está de acordo em absoluto" com as ideias base.

Negou algumas informações, como a mudança da estátua de João Afonso, que será retirado o parque infantil ("temos um bom, o novo será de excelência") ou a opção em saibro para o pavimento da praça projetada. "Não faz qualquer sentido, longe do arquiteto ou de nós nesta fase haver qualquer escolha de material, que tipo de saibro ou de placas", referiu, deixando em aberto.

A discussão do tema regressará à Assembleia Municipal na próxima quinta-feira, desta vez reservada aos deputados e executivo camarário.