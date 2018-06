A reabilitação do edifício Fernando Távora, propriedade municipal, terá de ser sujeita a novo concurso público, bem como o arranjo da ´ponte do laço´.



A autarquia explica, em comunicado, que relativamente ao imóvel da Praça da República não surgiram "propostas válidas" na primeira tentativa, em março deste ano, "sendo por isso necessário a abertura de novo procedimento".



O antigo arquivo, atualmente ocupado com outros serviços municipais e espaços para coletividades, faz parte do pacote de obras a executar no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro (PEDUCA).



A abertura de novo concurso para a transformação em biblioteca municipal foi decidida na reunião privada do executivo.



A reabilitação do edifício Fernando Távora tem como orçamento base 1,8 milhões de euros (+ IVA), com um prazo de execução previsto de 365 dias.



Integrado no plano de ação para a regeneração urbana do PEDUCA, a obra servirá para "reabilitar um dos edifícios mais marcantes da cidade, mantendo as suas características originais e reformulando os seus espaços interiores para receber os serviços de biblioteca, espaços de co-work e de apoio aos investidores e aos empreendedores."



O executivo deu luz verde também à abertura de um novo concurso para a reabilitação da chamada ´ponte do laço´, no canal de São Roque.

O primeiro não teve candidatos, adianta o comunicado.



A intervenção tem um valor de 250 mil euros (+ IVA), com um prazo de execução 120 dias.



Após o estudo e levantamento das anomalias construtivas da ponte pedonal circular sobre os Canais de São Roque e dos Botirões, "torna-se necessária a reparação e pintura da estrutura metálica, devido a problemas de corrosão, provocadas pelo tempo."



A Câmara dá conta ainda do apodrecimento das madeiras do pavimento circulante e a deterioração por vandalismo dos guarda-copos em vidro. A obra permitirá ainda a substituição das luminárias existentes.



No âmbito da isenção de taxas de construção, o executivo aprovou a declaração de interesse municipal do Centro de Formação e Cultura da Costa do Valado (21.844 euros) e do Lar Residencial da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Aveiro (5.526 euros). Nesta caso, "o lar carecia de licenciamento pela Câmara Municipal, o que dificultava a evolução das suas atividades e serviço social de enorme importância prestado ao município".